Matías Morla, muy polémico sobre Claudia Villafañe: “Es una persona totalmente entrenada para la mentira”

Las cuestiones personales y judiciales entre Matías Morla, Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona están lejos de concluir y mientras ellos tratan de resolverlo en los tribunales, el abogado salió con los tapones de punta contra la familia de Diego Maradona. En el debut de TV Nostra, el hombre que ostenta la marca del ídolo no dudó en asegurar que la ganadora de MasterChef Celebrity es “una persona totalmente entrenada para la mentira”.

Frente a Jorge Rial, Morla consideró que el conflicto que mantiene con Dalma y Gianinna es “algo meramente económico” y que en realidad “el odio es con Verónica Ojeda”. “Ella las odia; y alianza esta transitoria y efímera fue al solo efeto de damnificarme cuando vieron que lo mío era largo. Yo no creo que Verónica haga algo en contra mío”, dijo, y afirmó que está influenciada por su pareja, Mario Baudry, que solo busca “notoriedad”.

Asimismo, Morla definió que la relación de Dalma con Diego era “tensa y delicada”. “Cada dos segundos Diego le pedía la plata que le robó. Desde el minuto uno yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna y les dije que la solución era que le devolvieran el millón novecientos cincuenta mil dólares que le sacaron de una caja de seguridad de Diego cuando nació Dieguito Fernando. Después Diego se indignó con Dalma por este hecho, le pidió a Claudia 900 mil dólares, pero ella se los depositó en una cuenta de Dalma y Gianinna”, agregó el abogado.

“Diego insistió: ‘dame los 900 mil’ y ella, mentirosa, le dijo ‘sí, ya te los doy’, esperó una semana y los explotó, porque ella es así. Claudia es una persona totalmente entrenada para la mentira”, agregó Morla mientras Rial le señalaba que se estaba refiriendo a “una mujer muy querida”.

“Yo digo la verdad. Diego ni la atendía. Después te hago escuchar los audios en privado donde le decía ‘Ladrona, devolveme la plata’. Diego sabía lo que había hecho Claudia. Ella no puede justificar su patrimonio y no te lo digo yo, sino que lo dice el juez (Javier) López Biscayart", sostuvo Morla. “A mí me están haciendo un juicio que anuncian con bombos y platillos porque yo le dije ‘ladrona’ y el que se o dijo fue Diego; y donde también le dicen ‘ladrona’ es en la Justicia. Y cuando yo vaya a la Justicia voy a decir que le dije así porque lo pienso por este listado de causas”, concluyó Morla, asegurando que en su momento habló así porque “Diego lo motivaba”.