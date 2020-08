Matías Defederico negó que haya chance de reconciliarse con Cinthia Fernández: "Estamos en un gran momento como ex"

La separación de Cinthia Fernández y Matías Defederico no transcurrió con tranquilidad. De hecho, hasta hace poco, seguían discutiendo públicamente por temas relacionados con la crianza de las tres nenas que tienen juntos: Charis, Bella y Francesca.

Sin embargo, pasó mucha agua bajo el puente y tanto Cinthia como Matías lograron limar asperezas. Muy feliz por este vínculo buena onda con su ex, el futbolista charló con la revista Paparazzi a través de un live de Instagram y afirmó que el vínculo entre ambos está mejor que nunca.

"Hablamos todos los días, creo que estamos en el mejor momento desde que nos separamos. Ya van a hacer 3 años... Es un proceso de maduración tanto de ella como mío. Es sanar heridas, rencores, muchas cosas... Y con hijos de por medio… Tal vez, alguno de los dos no estaba de acuerdo con la separación y eso no gustó”, explicó el deportista sobre roces pasados.

Además, hizo hincapié en lo feliz que lo hace llevarse bien con la mamá de sus nenas: "Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y la voy a querer siempre. Hoy nos mandamos mensajes por cuestión de las nenas y nos reímos. Le dije que me pone muy feliz que estemos así, me da paz interior saber que uno puede contar con el otro. Esto vale la pena y es lo mejor para nuestras hijas”.

A pesar de la buena onda, quiso aclarar que no está dispuesto a reconciliarse con Cinthia. Se llevan bárbaro, pero ya no siente que podrían funcionar juntos como pareja. "Ya maduramos la separación y hoy estamos en un gran momento como ex. Y Cinthia también lo dijo, ni yo volvería con ella ni ella volvería conmigo”, afirmó.

Y se despidió haciendo hincapié en que si bien seguirán buscando lo mejor para sus hijas, lo harán "por caminos separados". “Creo que ya lo tenemos asumido y sabemos que lo que hagamos de ahora en más, juntos o separados, es por el bien de nuestras hijas. Pero no veo un futuro juntos para nada. Por lo menos en lo personal... Y creo que ella tampoco”, sentenció.

¡No hay chance!