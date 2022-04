Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández: "¿Cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares?"

Matías Defederico arremetió, en su cuenta oficial de Instagram, contra su ex mujer y madre de sus hijas Charo, Bella y Francesca, Cinthia Fernández. El ex futbolista respondió desde sus stories a o arremetió, en su cuenta oficial de Instagram,. El ex futbolista respondió desde sus stories a una queja pública que hizo la panelista de Momento D contra el municipio de Escobar.

Cinthia Fernández se había quejado por el trato que recibió en una oficina de ARBA del municipio de Escobar. Como no pudo completar el formulario y la mandaron a una librería para que se lo hicieran, dijo que el empleado que la atendió cobraba su sueldo gracias a su contribución.

Y Cinthia fue más allá y en su queja apuntó contra Defederico: “Lo que pasa es que tengo una deuda…bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas (600 mil pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola”.

Ante esto, Defederico reaccionó: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”.

Y continuó: “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Matías.