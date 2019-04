El 3 de noviembre de 2015, Matías Alé (41) sufrió un brote psicótico con delirio místico, por el cual pasó 43 días internado en la clínica Avril. Sin embargo, siete meses después volvería a repetir el episodio.

A tres años y medio de lo ocurrido, el actor visitó Incorrectas y revivió qué sintió esa noche de noviembre, en su departamento, cuando estaba compartiendo una cena con su entonces esposa, María del Mar Cuello Molar, y su suegra.

"En ese momento creía que era el Espíritu Santo, que venía a salvar el mundo con quien hoy es mi ex.... No todo el mundo tuvo la capacidad de volverse loco y volver". G-plus

"El día que te agarró el brote y saliste de la realidad, ¿te dabas cuenta de lo que te pasaba? ¿Qué sentiste?", le preguntó Moria Casán a Alé, quien, pese a no querer ahondar en detalles para no conectarse con ese duro momento, confesó: "Yo estaba consciente. Fue un brote psicótico con delirio místico... En ese momento creía que era el Espíritu Santo, que venía a salvar el mundo con quien hoy es mi ex. Sentí que era un enviado. Fue un brote... No todo el mundo tuvo la capacidad de volverse loco y volver".

Sobre el primer día de internación, reveló: "La primera noche es la única que no me la acuerdo, porque seguro estaba sedado. Pero cuando me desperté, estaba en la clínica Avril y me explicaron lo que me había pasado”. Antes de cerrar el relato, desdramatizó lo vivido con simpatía: "Cuando me desperté, a mi lado estaba un loco también, un compañero mío. A mí no me gustaba dormir solo y él tenía insomnio. Entonces, nos pusieron en la misma habitación. Yo me despertaba a la noche, abría los ojos y veía que el loco me estaba mirando y me volvía a dormir. Hacíamos catarsis los dos juntos".

