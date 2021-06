Matías Alé opinó sobre las fotos de su exesposa, María del Mar, junto al arquero Loris Karius: "Le deseo lo mejor"

El escándalo estalló cuando se hicieron virales las fotos que muestran a María del Mar Cuello Molar, la exesposa de Matías Alé, muy mimosa con el arquero alemán Loris Karius en Miami, Estados Unidos. ¿El motivo? Él habría dejado a su esposa por ella.

En esta contexto, Matías opinó sobre las fotos que se viralizaron y se mostró súper buena onda con su exesposa. "Lo bien que hizo. Ella está con el alemán en Grecia. Facha, barco, y yo estoy acá, en Niceto Vega, y soy todo esto. Yo me enamoré del alemán", expresó, divertido y buena onda, en Polémica en el bar (América).

Además de referirse a su matrimonio, que duró seis meses, remarcó que le desea lo mejor a María del Mar y que ya dio vuelta la página porque pasaron muchos años. "Fue hace seis años... Yo le deseo lo mejor, más allá de lo que podamos decir está buenísimo que rehaga su vida y que le vaya bien. Yo me quedo con los mejores momentos con ella", sumó.

Y cerró haciendo hincapié en que no solo a María del Mar le desea que sea feliz, sino a la mayoría de sus exparejas. "Es lo mismo que me pasa con un montón de ex. No pasa nada, yo la pasé bien... Duramos poco pero la pasé bien y le deseo lo mejor, no tengo mucho más para decir", cerró.

¡Dio vuelta la página!