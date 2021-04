Matías Alé habló de La Azafata, la mujer señalada como amante de Horacio Cabak y que habría salido con él: "No sé si lo diría"

Este jueves Mariano Iúdica anunció que Horacio Cabak decidió no ser parte de Polémica en el bar a raíz de la situación pública que ha tomado su separación de Verónica Soldato, y por eso su lugar fue ocupado por Matías Alé. Una vez en la mesa, al actor le preguntaron por el escándalo, luego de que Ángel de Brito contó que una de las señaladas como amantes del conductor es una mujer llamada Mariana, que en Twitter lleva como sobrenombre "La Azafata" y que también habría salido con el actor. .

"Hoy caí en la volteada, literalmente. Pero no me acuerdo”, agregó Matías en referencia a la mujer, una usuaria de redes sociales con la que Cabak mantenía chats que despertaron la suspicacia de su ex.

“¿Vos tuviste algo con Cabak?”, le preguntó pícaramente Chiche Gelblung. “No, pero no es que me hago el snob o no quiero hablar del tema, no me acuerdo. Y si me acordara, no sé si lo diría porque Chiche después me reta. Eso sí, si ustedes se van, yo me quedo. Vengo una vez por semana así que ¿sabés cómo me atornillo acá?”, se excusó Alé con humor.

La “azafata” es una usuaria de redes sociales que se identifica en Twitter como @azafatablonde que fue señalada por la esposa del animador a Ángel de Brito por unos chats que habría mantenido Cabak con ella. "Verónica me dijo que tiene sospechas de tres casos, uno es Rocío Oliva, otra es la azafata y la tercera es otra de la que aún no se sabe nada", reveló el conductor.

De acuerdo a lo que contaron en Los Ángeles de la Mañana el conductor y las panelistas, la mujer tiene 40 años, y oficia de “bagayera”, es decir que ingresa al país cosas que compra como propias para luego revenderlas.

