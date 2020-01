Mati Napp y un exabrupto al hablar de la posible vuelta de Flor Vigna con Occhiato: "Me chu... un hue..."

Las imágenes de Flor Vigna y Nico Occhiato juntos en una estación de servicio fue el primer indicio que hizo explotar la noticia en los medios y las redes: ¿los jóvenes volvieron a apostar al amor?

"No me interesa hablar de un tema que yo, por suerte, ya estoy muy afuera. Recién me levanté y estoy viendo (lo que está pasando) por Twitter, pero la idea es desaparecer. Es algo que me chupa un huevo". G-plus

Si bien los protagonistas de esta historia se encargaron de dejar en claro que entre ellos hay buena onda y que simplemente volvieron a verse (pese a que siguen sosteniendo que están solteros), la sorpresa llegó cuando indagaron a Mati Napp -quien mantuvo un breve pero intenso romance con Vigna durante el Súper Bailando- sobre el tema.

El coreógrafo rompió el silencio y expuso sus sensaciones en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine): "Estoy de vacaciones y recién me entero de todo porque estoy medio lejos y sin señal por momentos. Pero no sé nada y no me interesa hablar de un tema que yo, por suerte, ya estoy muy afuera. Abrazo grande".

"Ya estoy re afuera. Estoy disfrutando mucho con mi familia. Recién me levante y estoy viendo (lo que está pasando) por Twitter, pero la idea es desaparecer. Es algo que me chu... un hue...", cerró, sin filtro, Napp en otro audio.

¡Tremendo!