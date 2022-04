Martita Fort habló a fondo de su presente sentimental: "Hoy por hoy no tengo novio ni novia"

Martita Fort, que aún está "procesando" la muerte de Gustavo Martínez, contó cómo es su vida hoy por hoy en Argentina tras haber viajado a Los Ángeles por su cumpleaños.

En este contexto, habló a fondo sobre su presente sentimental y reveló si está en pareja o disfrutando de la soltería.

"No, en este momento no. Hoy por hoy no tengo novio, novia, no estoy enamorada ni nada", contó Martita, sin vueltas, en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

MARTITA FORT ADMITIÓ QUE TIENE GANAS DE PONERSE DE NOVIA

Aunque hoy por hoy Martita no está enamorada, fantasea con la idea de vivir un romance.

Y aclaró por qué no suele mostrarse públicamente junto a las personas con las que sale.

"Mucha gente me pregunta esto porque nunca me vieron con nadie. Me he visto con gente y he tenido relaciones, pero como siempre está muy presente mi inseguridad y mi temor de que la gente me use o se me acerque por la plata o la fama me ocupé de mantener ocultas mis relaciones...".

"Ahora, si en algún momento conozco a alguien, formo una pareja y veo que es una relación sana, que esa persona me quiere de verdad, lo voy a mostrar, no tengo problema", sentenció.