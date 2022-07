Martina, la supuesta tercera en discordia entre Callejón y Diotto, rompió el silencio: la reacción de Iván Noble

Tras el pedido de María Fernanda Callejón, Karina Iavícoli decidió revelar quién es Martina Talamona, la joven novia de Iván Noble señalada como la supuesta tercera en discordia con quien chateaba Ricky Diotto antes de dejar la casa que compartía con la exvedette.

En LAM, Estefi Berardi contó que Martina se puso en contacto con ella a raíz de los dichos de la periodista de Socios del espectáculo, y negó absolutamente todo junto al músico, que estaba a su lado.

“Ella me llamó y me dijo ‘Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Yo no soy del medio, ¿por qué me nombra?’”, recordó. “Iván la calmaba a Martina y se mataba de la risa diciéndole si no lo conocía de Tandil”, agregó, antes de que Ángel de Brito presentara los audios.

LA PALABRA DE MARTINA, LA JOVEN SEÑALADA COMO LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE CALLEJÓN Y DIOTTO

“De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele que no sé quién es dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón”, dijo Martina.

“Es un tipo que yo no solo no me escribo, sino que no sé ni el nombre. O sea, apenas conozco a Fernanda Callejón de nombre. Lo tengo a Iván acá, cag….. de risa, y es que hace seis años que estamos juntos, yo laburo en una empresa, no me interesa todo este mundo”, agregó, antes de que tome la palabra Iván Noble.

“Me estoy riendo acá con Martina y ella se angustia porque no es de este medio, no entiende estas cosas ni le interesan. Estamos acá de vacaciones y bucsamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ahí si”, cerró Noble.