Martina reveló que debió pedir psicólogo mientras estaba en Gran Hermano: "No me daba más la cabeza"

A poco de convertirse en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher reveló cómo se sintió en su corto paso por el reality de Telefe y cómo llegaron a afectarle las emociones que le recorrieron por el cuerpo.

“Estoy nerviosa. Salí hace poco y no me esperaba tanta repercusión. Nunca vi un Gran Hermano, nunca vi un reality, no tenía mucha idea. Entrar no era algo que yo estaba buscando, se dio. Entré para jugar y por la experiencia”, se sinceró la joven en su visita a LAM.

“Yo creo que afuera no se vio, pero yo fui muy feliz ahí adentro, me divertí mucho. Para nosotros, jugar era sacar del eje a otras personas y la idea era ir rompiendo grupitos. Un día llamé al psicólogo porque no me daba más la cabeza”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Estaba con los chicos que me quemaban realmente y fui al psicólogo porque no daba más. Me iba a dormir y estaba como en un juego de play, como que no podía dejar de pensar en cosas. Estaba mal”.

TOMÁS HOLDER REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER LUGAR QUE VISITÓ CUANDO LO ELIMINARON DE GRAN HERMANO

Luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder pasó por LAM, sorprendió al hablar de su paso por el reality de Telefe y dio detalles del significativo lugar que eligió en su primera salida después del programa.

“Hoy fue la primera vez que salí y fui al shopping. Dije ‘bueno, si voy a salir a la calle, lo voy a hacer con la cabeza en alto a un lugar donde haya mucha gente y no me voy a esconder’. Me pidieron muchas fotos y me dijeron que no me tendría que haber ido de la casa”.

“No voy a negar que quizás la gente más grande me miraba mucho y eso nunca me había pasado. Una señora pasó por al lado mío con una amiga y se río. Pero yo no me enojo porque no saben la persona que hay detrás. Mientras mis seres queridos sepan lo que valgo y vean que estoy bien, estoy contento”, agregó.

En cuanto a la personalidad que mostró en Gran Hermano, expresó: “Mi personaje es el mismo que muestro en las redes sociales y creo que llegó a hacer reír tanto que pegó y fue viral. También fue demostrarle a la gente que me podía reír de mí mismo”.

“Siento que hay gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí no me gusta que metan palabras en mi boca como cuando dijeron, por ejemplo, que yo había dicho que era homofóbico porque eso no está en ningún lado”, cerró, tajante.