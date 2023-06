Martina de Gran Hermano liquidó al Conejo tras separarse de Coti Romero y aseguró que él cometió un error

Luego de los mil y un rumores, Alexis "Conejo" Quiroga y Coti Romero confirmaron su separación. Muy picante, Martina Stewart Usher, su excompañera de Gran Hermano 2022, liquidó a "Cone" y se mostró conciliadora con Coti.

"Me habían dicho en el cumpleaños de la Tora que los chicos estaban separados pero era top secret, no es algo que me sorprendió, pero Coti es una bomba, Coti es el gran caso que después de Julián Serrano viene Dybala y el Cone no sé, siempre me pareció antipático y no tengo buena relación, las veces que compartí evento estaba subido en un pony", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Ella es una bomba, lo mejor que hizo fue separarse de Conejo, ella puede estar con quien quiera, yo tenía ese dato de que estaban separados en esa fiesta y antes de hablar con vos me puse a ver videos... Vi que Cone se puso a llorar en un twitch, fue raro". G-plus

MARTINA DE GRAN HERMANO CREE QUE CONEJO QUIROGA "SE LA MANDÓ"

Antes de cerrar, Martina deslizó que Conejo y Coti se habrían separado por algo que él habría hecho.

"Yo creo que Cone se la mandó y viene por ahí la separación, lo digo por el video pero quizás es una percepción mía, no sé si es la palabra engañó, pero no le creí el relato a Conejo, no sé si salís así a hablar, no le creo nada". G-plus

