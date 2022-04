Martín Salwe, el locutor que hace enojar a los famosos: de la furia de Pampita a los cruces con Alex Caniggia

Martín Salwe es uno de los participantes del reality show de El Trece, El Hotel de los Famosos. Con su voz y sensualidad sorprende a más de uno en las redes sociales pero a la vez también es polémico tras sus constantes peleas y bromas a Alex Caniggia.

QUIEN ES MARTÍN SALWE, DE YOUTUBE A LA TELEVISIÓN

Martín Salwe tiene 24 años, es oriundo de Villa Crespo, hincha fanático de Racing y locutor egresado del ETER. Con apenas 18 años, creó su propio canal de YouTube, Salwe en la TV, donde hacía coberturas sobre el mundo del espectáculo.

De YouTube a la televisión, sin escala. Foto: Instagram.

El joven relató que “me mandaba solo, hacía todo por mi cuenta, editaba, hacía la gráfica, y trabajaba de otra cosa el fin de semana para poder pagar un camarógrafo. Al principio me colaba en todos los eventos. Y ese contenido lo replicaba en Twitter, en Facebook, en Instagram, entonces empezó a crecer mucho y a llegar a un público que antes no llegaba”.

Hasta que envió ese resumen de videos a Gabriel Fernández, conocido por ser el productor enmascarado. Salwe contó que “le escribí por Instagram, en ese momento tenía 17 años. Le dije ´te envío mi contenido para que lo veas´, y esa fue la clave, porque no mandé un currículum, mandé contenido. Y le gustó”.

Finalmente, el productor le tomó un casting, que consistió en hacer algunas notas como cronista de Este es el show, el programa sobre el backstage del Bailando, que por ese entonces conducía José María Listorti.

Foto: Instagram.

Además, reveló que “ahí le hice mi primera nota a Pampita. Le muestro una tapa de revista, creo que con Natalia Oreiro. Ella se enoja y dijo ´ ¿este chico de dónde salió? ¿del jardín de infantes?´. Eso fue idea del productor enmascarado, él es malvado, sabía que la iba a pinchar con eso. Y yo dije ´ ¿esto va a ser así siempre? Me muero´”.

MARTÍN SALWE Y SU CARRERA COMO LOCUTOR

Egresado del ETER, Martín debutó como locutor en el programa Corte y Confección de la mano de Andrea Politti. Luego, tuvo su oportunidad en el Cantando, bajo la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Martín en La Academia, Foto: Instagram.

En ese sentido, Salwe comentó que “fue raro porque era hacer una voz en off, que nunca había existido eso en el Cantando, y se generaron cosas graciosas. Yo pinchaba mucho al jurado”.

“le mandé un mensaje a Marcelo, cuando estuvo todo confirmado, en donde le agradecía la confianza porque él es el que elige su staff, podría haber puesto a otra gente, o esperar a Marcela (Feudale), llamar a quien quiera. Y me respondió con un audio, que lo escucho una vez por mes”. G-plus

También Martín hacía reír al jurado con sus ocurrencias como por ejemplo “me acuerdo que Oscar siempre antes de dar la devolución, era como que sacaba un pollo, y yo le decía “buen provecho”, y ahí se estallaban todos. Era un segundo, un chiste, por suerte iba pasando los meses e iba metiendo “golcitos”.

Hasta le llegó la chance de ser el locutor del Bailando reemplazando a nada más y nada menos que Marcela Feudale. En ese momento, Martín dijo “le mandé un mensaje a Marcelo, cuando estuvo todo confirmado, en donde le agradecía la confianza porque él es el que elige su staff, podría haber puesto a otra gente, o esperar a Marcela (Feudale), llamar a quien quiera. Y me respondió con un audio, que lo escucho una vez por mes”.

“mi voto es muy fácil porque desde el día uno arrastró la valija, con una mala onda, una mala vibra, lo lleva a todos los espacios de la casa…está muy cerca de la soberbia”. G-plus

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Desde que se estrenó El hotel de los famosos (El Trece), Kate Rodríguez y Martín Salwe protagonizaron fuertes cruces que los convirtieron en enemigos, y pese a que la última semana jugaron en el mismo equipo, la panameña se fue del certamen llena de enojo con el locutor.

Foto: Instagram.

En el reality, en la sección Todos contra Todos, el comunicador explicó que su voto de nominación estaría dirigido a Kate y manifestó que “mi voto es muy fácil porque desde el día uno arrastró la valija, con una mala onda, una mala vibra, lo lleva a todos los espacios de la casa…está muy cerca de la soberbia”.

Y la panameña no se quedó callada y le retrucó que “todo lo que venga de un homofóbico, no me interesa en absoluto. No voy a desperdiciar mi voto contigo, si eso es lo que queres saber”.