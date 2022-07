Martín Salwe estalló contra Locho Loccisano, en medio de una pelea con Walter Queijeiro: "¡No te metas conmigo!"

En instancias finales de El Hotel de los Famosos jugaron a un memotest que, lejos de calmar los ánimos, provocó la furia de Walter Queijeiro con Martín Salwe, quien jugaba en su equipo, y el locutor se terminó enfrentando a Locho Loccisano una vez más.

“¡No, no, no! ¿¡Por qué no me hacés caso!?”, saltó el periodista contre el excronista de ShowMatch, enojadísimo por un error que tuvo.

“Paremos un segundo, chicos. Es un memotest, mirá si me vas a gritar ‘bolud...’, ‘pelotud...’”, lo frenó el novio de Emily Lucius, mientras paraba el juego.

Martín: "A mí las cámaras me chupan un huev… ¡No te metas conmigo porque es con Walter! ¡Nadie se mete!". G-plus

MARTÍN SALWE LE DEDICÓ UNA TREMENDA FRASE A LOCHO LOCCISANO

Las gastadas de Locho consiguieron que Martín se saque con él y termine a los gritos. “Por esto mismo hace bullying, falta el respeto”, señaló.

Más sobre este tema Fuerte frase de Martín Salwe sobre su participación en El Hotel de los Famosos tras las críticas

“A mí las cámaras me chupan un huev… ¡No te metas conmigo porque es con Walter! ¡Nadie se mete! ¡Es con Walter!”, lanzó, encolerizado contra el ex Combate.

Más sobre este tema Martín Salwe casi se va a las manos con Locho Loccisano en El hotel de los famosos: "¿A quién insultás?"

Locho, en las entrevistas a cámara, resumió el conflicto entre sus compañeros. “A Walter le gusta ganar y Martín no contesta muy bien, así que se juntaron dos potencias”, aseveró.