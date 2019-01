Los indicios del romance entre Martín Liberman (44) y Ana Laura López (29) estaban hace tiempo a la vista de todos en las redes sociales, y de hecho en mayo Ciudad le preguntó al periodista y él respondió: “No tengo nada para contar. Me parece perfecto que lo chequeen”. Pasados ocho meses, el 2019 llegó con Martín y Ana Laura blanqueando su relación en simultáneo a través de Instagram. Y luego el periodista deportivo se confesó en una charla íntima con Ciudad.

De vacaciones en Punta del Este junto a su hijo Blas (9), Liberban posteó una foto en la que le dedicó una romántica mirada a su novia: “Así, siempre @anitalauralopez (emoji de corazón). Que empecemos juntos los años toda la vida. ¡Te amo!”.

Por su parte, la expartenaire del Colorado en Bailando 2014 publicó una foto en la que se los ve de perfil, abrazados al borde del beso: “2019. Arrancando un año enamorada, feliz, agradecida, bendecida y a tu lado, la gran sorpresa del año y de mi vida. Te amo @libermanmartin. Así, siempre”.

Separado de forma definitiva de Marcela Greco (46) hace dos años, luego de 16 años con la madre de su único hijo, Martín Liberman rehízo su vida amorosa junto a la joven bailarina y contó los detalles en diálogo con Ciudad: “En el Bailando nos llevamos bien. La noche que quedamos eliminados yo estaba en Brasil trabajando por el Mundial de Brasil 2014 y ella bailó con el coach. Esa noche hablamos y después nunca más. En ese momento ella estaba de novia y conviviendo, y yo casado”.

-¿Cuándo nació el amor entonces?

-Nos volvimos a ver de casualidad. En octubre de 2017 fui a ver un recital de Cristian Castro en el Hilton y ella era una de las bailarinas de ese show. Entonces, como soy amigo de Cristian lo fui a saludar al camarín, y ahí también saludé a Ana Laura. En ese momento me enteré de que ella estaba separada, ella ya sabía que yo estaba separado. Ahí mismo la invité a salir y ella aceptó. Entonces, esa noche cenamos en el hotel. En los días siguientes se sucedieron las cenas, un día dormimos juntos, y se dio...

-En mayo nos comunicamos con vos por este mismo tema y elegiste evadir la respuesta...

-Los dos decidimos ser prudentes públicamente. Somos respetuosos de cada uno de nuestras ex parejas. Yo tengo un hijo chico y no puedo andar ventilando que estoy saliendo con alguien sin tener la certeza de la relación. Recién ahora, después de un poco más de un año, nos animamos a blanquearlo porque dijimos "¿tenemos algo que ocultar?, ¿le hacemos mal a alguien?". Y la verdad es que no dañamos a nadie. Ahora los dos estamos libres para contar que nos amamos.

-¿Qué sentías hace cuatro años por Ana Laura?

-Es una mujer preciosa, en ese momento era mi compañera de baile con la que me divertía mucho. Nada más. Ella estaba en pareja y yo casado. Lo único que pasó fue una coreo hot en la que nos dimos un beso, y de ahí en más se empezó a especular, pero jamás pasó algo más.

"Es verdad que Ana Laura siempre me pareció divina, pero eso no va de la mano con que yo haya visto vea algo más en ella en 2014. En ese momento yo estaba casado y ella conviviendo con su novio". G-plus

-¿Pero hace cuatro años no te pasaban las mismas cosas que te pasan ahora con ella?

-Es verdad que siempre me pareció divina, pero eso no va de la mano con que yo haya visto vea algo más en ella en 2014. ¡Si estuve tres años y tres meses sin saber de ella! Pasa que todo el mundo piensa cualquier cosa. La realidad es que un día la encontré y los caminos se cruzaron.

-¿Qué opina tu ex de esta relación?

-Respeto mucho a la mamá de Blas, pero no puedo andar supeditado a sus deseos y sus gustos. Ella va a respetar mis decisiones porque sabe que siempre busco lo mejor para él. Ana es buena para mí y también muy buena para mi hijo. Marcela estará contenta también de saber que Blas está con una mujer que es buena para él y se interesa por él. Siempre voy a buscar lo mejor para Blas. Y respecto a Blas, sabe que nadie viene a ocupar el lugar de otra persona, porque él ya tiene a su mamá. Pasa que cuando uno convive con una nueva persona las decisiones ya escapan a uno.

-¿Cuánto hace que conviven con Ana Laura?

-Vivimos juntos hace unos tres meses. Pasa que antes ya vivimos juntos en el departamento que alquilaba, pero se vencieron los respectivos alquileres de cada uno y ahora vivimos juntos en un único lugar en común que elegimos. Tenemos una vida en común muy linda y rica. En este tiempo de perfil bajo nos fuimos de vacaciones a Ibiza, nos encontramos en el Mundial de Rusia 2018...

-Entre los proyectos en común de los que hablás, ¿está casarse y tener hijos?

-No descarto nada. La verdad es que tampoco hubiera pensado en volver a armar una pareja después de separarme con 16 años de matrimonio y acá estoy con Ana Laura. Yo dejo que las cosas sucedan, ella nunca se casó ni fue madre y supongo que es algo que querrá en algún momento.