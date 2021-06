Martín Baclini reveló que se encontró por primera vez con Matías Defederico: "Hubo linda energía y de Cinthia me dijo palabras correctas"

Era sabido que Martin Baclini y Matías Defederico mantenían un vínculo cordial, forjado en la época en el empresario estaba en pareja con Cinthia Fernández. Pero a dos años de separado de la madre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6), Baclini tuvo la oportunidad de conocer personalmente al padre de las criaturas.

A cuento de la sentencia judicial que le dio la razón a Cinthia en la causa por la cuota alimentaria de sus tres hijas, Martín reveló: “No es un dato menor, ayer fui a almorzar y por primera vez en mi vida me lo encontré a Matías, el ex marido de Cinthia. Yo estaba entrando y él estaba sentado. Obviamente lo reconocí claramente, sé quién es y todo pero nunca lo había visto en persona”.

En su nota con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), Baclini se explayó: “Nos saludamos, nos quedamos conversando de todo un poco y en el medio yo le dije que yo me hice cargo del abogado de Cinthia y que no por eso tengo algo puntual contra él. Simplemente que la mujer que amo y sigo amando, lo que sea, estaba con un conflicto y muy triste todo el día. Yo quería que ese tiempo se lo dedique a las nenas y que no esté renegando con los abogados, ella tampoco entiende mucho o no entiende nada en realidad”.

“Fue muy respetuoso Matías conmigo y yo con él. Siempre fue una relación de mucha verdad y transparencia. Él sabía todo de mí y yo de él. Me metí por esa mujer que se lo merecía pero no me meto desde la opinión. No quisiera que mañana las nenas me vean a mí hablando sobre la mamá y el papá”, continuó.

Así, Baclini celebró la coincidencia con Defederico: “Nunca habíamos tenido esa posibilidad de vernos. Linda energía hubo entre nosotros en la charla. Yo me puedo ir de vacaciones con las nenas, yo puedo hacer todo lo que hago porque él me lo permite. Me quedo con eso y los obstáculos entre ellos lo tienen que arreglar ellos. Son adultos”.

“Él no está enojado con Cinthia, no me dijo ni una palabra fuera de lugar. Todos los que la conocemos a Cinthia sabemos que es un ser humano excelente. Tuvo palabras hacia su persona muy buenas, que es lo que es Cinthia. Lo único que me dijo fueron palabras correctas“, concluyó Martín Baclini sobre Matías Defederico en relación a su conflicto con Cinthia Fernández.