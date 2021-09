Martín Baclini durmió en la casa de Cinthia Fernández y ella lo escrachó roncando: "Menos mal que me separé"

Casi como en los viejos tiempos, el domingo Martín Baclini fue a visitar a Cinthia Fernández y a sus tres hijas, y se quedó a dormir en una suerte de súper divertido pijama party a pedido de las nenas. Aunque en el medio de la madrugada la panelista de Los Ángeles de la Mañana escrachó a su expareja roncando, y luego el empresario se retiró dejando una insólita notita explicando los motivos: "Me voy, se me tapó la nariz, no puedo respirar".

A través de una serie de videos que posteó en Stories, la madre de Bella, Charis y Francesca Defederico chicaneó a Baclini, quien se le presentó en el hogar sin que lo inviten: "¿Yo qué hice para merecer esto? Tuvimos visitas inesperadas", arrancó jocosa. "Mientras estaba viniendo dije ‘no vengas’. De repente, a la hora, ‘tac, tac’ la puerta… Cuestión que el señor vino y tuvimos que atenderlo".

Y en medio de las bromas a la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires porque no se le entendía bien al hablar, porque usaba una placa de protección dental en la boca, Martín agradeció a pura ironía: "Me hicieron comer pasas con crema, estoy de costado. Y entre el calor que hace acá, que los terremotos me hacen correr para todos lados, y la pasta con crema y queso… ¡Ni la gaseosa estaba fría!".

Más sobre este tema La letal definición de Mariana Brey sobre Martín Baclini: "Claramente, tiene el síndrome de Peter Pan"

A carcajada limpia por su cuestionada hospitalidad, Cinthia aseguró: "Yo te dije que no vinieras". Porque, además, Baclini tenía que viajar a Rosario al día siguiente y no le quedaba ropa en la casa de Fernández.

Más tarde, Cinthia protestó: "Chicos, lo que ronca este chabón. ¿Escuchan? (…) Encima se durmieron todas no sé ni cómo tan temprano. Y yo con esta máquina de emitir sonidos. No es normal. No me deja dormir, yo no puedo creer esto. Menos mal que me separé a tiempo".

Más sobre este tema El mal momento de Baclini con Cinthia Fernández en La Academia: "Le dije a una vestuarista que estaba feliz y soltero sin saber que ella estaba atrás mío"

Al final, Cinthia Fernández se despachó con humor contra Martín Baclini tras desaparecer en plena noche: "Cosas extrañas que pasan de madrugada en esta casa… Baclini desapareció. En la nota dijo ‘me voy, se me tapó la nariz, no puedo respirar’. Conclusión no sobrevivió a una noche en esta casa, donde estará en medio de la madrugada. Lo bueno es que zafé de los ronquidos".