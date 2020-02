Martín Baclini, después de que Yanina Latorre dijo que Cinthia Fernández usaba a sus hijas para tenerlo cerca

Un tensísimo cruce entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana hizo que Martín Baclini vuelva a quedar en centro de la discusión. “¿No estarás usando a las nenas vos para retenerlo?”, le lanzó la esposa de Diego Latorre a su compañera, después de que Cinthia dijo que el empresario se reencontró con sus hijos porque una de ellas lo extrañaba. “Primero el robo, después que las nenas lo extrañan. Yo no te creo”, lanzó. Ahora la expareja de la modelo dio su opinión.

“Hoy Yanina le dijo a Cinthia que usaba a las nenas para llamarte y para verte”, le preguntó Noe Antonelli a Baclini en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs). “No, no creo. Estoy convencido que no porque hace 4 meses que nos separamos y yo no las veía desde ese momento”, aseveró.

Lejos de poner en dudas a su exnvovia, Martín fue más allá: “Si hay algo que destaco y admiro de Cinthia y si yo quisiera ser padre me gustaría, es tener una mamá como Cinthia. Estamos todos locos si alguien duda de como es como madre”, culminó Martín Baclini.