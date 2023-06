Marley reveló que está a punto de ser papá por segunda vez: el curioso significado del nombre de su nueva hija

Marley, flamante papá de Mirko, contó que ya comenzó a realizar todos los trámites para la llegada de su beba, la nueva integrante de su familia.

En este contexto, reveló que eligió un particular nombre para la bebita en camino. Y contó, muy emocionado, el tierno significado.

La hija de Marley y hermanita de Mirko se llamará Milenka, que en ruso significa "mi pequeña". Milenka Wiebe, así se llamará su niña soñada. G-plus

"Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que la bebé sea mujer. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres... Generalmente, ponen dos embriones, porque puede que prenda uno solo, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?", expresó, contento y divertido.

EL MÉTODO MEDIANTE EL CUAL MARLEY SE CONVERTIRÁ EN PADRE DE MILENKA

El conductor se convertirá en papá a través de una madre subrogante.

Esta vez, no pudo ser Brittany, la mujer que gestó hace seis años a Mirko en Estados Unidos, quien lleve en su vientre a la niña.

Además, la donante de los óvulos sería también una mujer rusa, originaria de Siberia.