Marley grabó a Mirko haciendo una desopilante imitación de Marcela Tinayre: "Voy a ir con la peor de las ondas"

Marley pasó un Día del padre a pura diversión con Mirko y así lo dejó ver en sus redes sociales, donde publicó varios videos junto a él, entre ellos uno en el que el pequeño hace una desopilante parodia del audio de Marcela Tinayre “con la peor de las ondas”.

En el video que se viralizó en 2018 mediante las caricaturas de #GenteRota de Gabriel Lucero, se escucha a la hija de Mirtha Legrand muy enojada con una productora de la diva. “Voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes”, es la frase más célebre de ese video.

En un video que publicó Marley en Instagram se puede ver a Mirko parodiando a la hija de Mirtha Legrand. “Mirá, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. No me invitan nunca. Con la peor de las ondas, nena. Me voy a tomar mi auto, salgo a la mañana. No sé qué día tengo que ir, pero yo voy a ir con la peor de las ondas, y me voy a ir a Rosario”, dice.

Más sobre este tema Marley reveló que será papá de una niña y contó el nombre que le pondrá: "Se llamaría Milenka"

MERLYE DIVIRTIÓ A TODOS CON UN DESOPILANTE VIDEO DE MIRKO

“Fanático del video de la peor de las ondas de Marcela Tinayre y cada vez que le digo de ir a algún lado arranca con que va a ir con la peor de las ondas ja, ja”, escribió Marley junto a la publicación.

Pero además, Marley también compartió un video del momento en que Mirko le llevó su regalo del Día del padre a su habitación. En las imágenes, el pequeño golpea a su puerta y cuando el conductor atiende, le entrega un dibujo de su autoría.

“¡Qué bonito! ¿Lo hiciste vos? Es un arcoíris como el que vimos allá en Misiones. Es hermoso. Y acá pusiste ‘Feliz día, papá’. ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Cómo te acordaste!”, se lo ve decir a Marley con Mirko en su falda, en una tierna escena familiar.