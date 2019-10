Marley, furioso por las cuentas falsas de Mirko que hacen sorteos: "¡Que la gente no caiga en esas estafas!"

Mirko, el hijo de Marley, es uno de los influencers más reconocidos de Instagram. Con apenas dos años recién cumplidos, el pequeño incluso ya tiene en su haber un Martín Fierro Digital de Oro.

Como tantos otros famosos, Mirko sufre la proliferación de perfiles falsos en las redes sociales. Indignado, Marley apuntó furioso contra las cuentas que organizan falsos sorteos, solicitando datos personales de los participantes y jugando con la esperanza de la gente.

"Usan las redes sociales para juntar seguidores con concursos falsos. Ya hice el reclamo y si no tengo respuestas concretas tendré que accionar judicialmente". G-plus

"Son estafas, usan las redes sociales para juntar seguidores con concursos falsos. Ya hice el reclamo y dieron de baja alguna página, pero después aparece otra nueva. Si no tengo respuestas concretas tendré que accionar judicialmente", dijo el conductor a Clarín.

"Me imagino a las personas mandando su DNI para ganarse un viaje a Disney y es muy triste, ¿cómo se pueden aprovechar así?". G-plus

"Siento mucho enojo por todo esto. Me imagino a las personas mandando su DNI para ganarse un viaje a Disney y es muy triste, ¿cómo se pueden aprovechar así? Me parece raro que se permita algo así. ¡Me gustaría decirle a la gente gente que no caiga en esas estafas!", insistió Marley, enojado.

Luego, el conductor fue consultado sobre si la aparición de perfiles falsos no es uno de los riesgos por exponer a su hijo. "Esto es un mínimo asunto que, seguro, pronto se solucionará. Considero que todo el resto es positivo y, en especial, naturalizar nuevas formas de familias en Argentina. El amor y el cariño de la gente siempre es gigante", cerró el conductor.