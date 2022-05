Marley contó la reacción de Mirko ante sus ganas de volver a ser papá: "Me dijo ‘yo quiero tener un hermano’"

En Cortá por Lozano estuvo como invitado Marley y habló, además del regreso de La Voz Argentina, de sus intenciones de tener un hijo más… ¡y de las súper ganas de Mirko!

“¿Mirkito está al tanto que se viene la hermanita?”, preguntó Vicky Xipolitakis al conductor y él fue súper sincero. “Todavía no. Hasta que no haya un embarazo y el embarazo esté avanzado y todo, no. Este es un proyecto por el momento”, contó.

“Hay embriones, que eso es muy importante porque podría no haber ninguno”, puntualizó, sobre el procedimiento que repetiría con el que tuvo a su hijo.

"Aproveché y le pregunté. ‘Sí, sí, yo quiero tener un hermano’, me contestó. Así que ya está, quiere tenerlo". G-plus

LA RESPUESTA DE MIRKO CUANDO MARLEY LE PREGUNTÓ SI QUIERE UN HERMANO

“Le pregunté si él quería. El otro día vino un amiguito de la escuela a casa que le contó que tenía una hermana”, aseguró.

Más sobre este tema Marley reveló que será papá de una niña y contó el nombre que le pondrá: "Se llamaría Milenka"

“Entonces le pregunté a Mirko si él tenía y le dijo que no. ‘Yo no tengo’, le dijo y aproveché y le pregunté. ‘Sí, sí, yo quiero tener un hermano’, me contestó. Así que ya está, quiere tenerlo”, confesó el animador.