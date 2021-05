Mario Casas habló en exclusiva con Mshow: "Ojalá me ofrezcan una comedia y si es en Argentina sería un honor"

A sus 34 años, Mario Casas es un famosísimo actor a nivel mundial. En la actualidad, protagoniza la miniserie El inocente, que está primera en visualizaciones en Netflix en Argentina.

Reconocido por películas como Palmeras en la nieve, El practicante, Contratiempo, y series como Los hombres de Paco, El barco e Instinto, Casas disfruta de un presente con mucho suceso.

"En Argentina están los mejores en interpretación. Ojalá me ofrezcan una comedia y si es en Argentina sería un honor ir allí. Hay algo menos intenso en la previa de las comedias y quizás se puede disfrutar más, aunque es muy jodida también porque la línea es muy delgada". G-plus

En diálogo exclusivo con Gabriela Sobrado, Javi Ponzone y Guillo Noailles en Mshow (lunes a viernes a las 12 hs. y repetición a las 2 de la madrugada por el canal Ciudad Magazine), el actor se refirió a su más reciente experiencia en El inocente y también a sus ganas de hacer comedia y, por qué no, en nuestro país.

Mario Casas contó: "El guión en esta serie es muy importante para que el público entienda y vaya a fin con la historia. También es cierto que para crear el personaje, yo que tengo 34 años, tenía que volver a unos veintipico y eso fue lo más difícil. A esa edad mi personaje mata a un chico sin querer en una pelea y era volver ahí atrás y buscar esa frescura, esa inocencia, que quizás con los años se va perdiendo. Trabajé mucho con el director Oriol Paulo y me dejaron un mes y medio para realizar un cambio físico y mostrar cuando el personaje estuvo en la cárcel. También tuve que dejar que me crezca el pelo porque me raparon de verdad. Hubo un proceso físico de cambio que gracias al director pude hacer".

Además, el actor reveló: "En este personaje, además, había algo curioso y es que aunque la serie se llame El inocente, al final por muy inocente que seas, la gente tiene cosas, fisuras, no todo es positivo. Al final todos llevamos nuestra mochila cargada de cosas y en este caso es del pasado del personaje. En este caso él está casi sumergido en una depresión, ha matado a un chico sin querer, ha pasado 4 años en prisión, se le ha muerto un hermano, los padres, la vida le vuelve a cambiar. Es alguien muy opaco y con una mochila muy oscura. Me parecía muy interesante eso, saber qué estaba pensando, su ambigüedad y creo que está conseguido".

Para ponerse en la piel de su personaje, Casas también hizo un trabajo de investigación: "He trabajado con un psiquiatra, como hago muchas veces en mis trabajos, y le pasé el guión para que hagamos un perfil psicológico para ver qué es lo que le puede suceder con esos impactos que recibe en este caso. Porque yo no lo he vivido. También trabajo con un acting coach e intentamos analizar todo. Hay un trabajo que me gusta mucho. Me voy haciendo más mayor y en España los directores me respetan y respetan que yo lleve una propuesta y una idea clara. Creo que les ayuda también. Es verdad que, por ejemplo, mi personaje hablaba mucho más y le fui quitando y limpiar el texto porque entiendo que no se expresa mucho".

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, el actor dijo: "Supuestamente esta miniserie está cerrada y yo la he hecho así. Me gustan mucho las series cerradas, de una o dos temporadas. Sino, se pierde el hilo un poco. Me sumergí porque era una sola temporada, pero si de repente se convierte en un éxito y sigue funcionando, pues, quién sabe".

Mario Casas también contó algo más sobre sus nuevos proyectos: "De momento tengo un proyecto muy interesante y muy especial para mí pero no me dejan decir todavía. ¿Me va a llegar un proyecto de Argentina para una comedia? ¡Ojalá! Pero eso es un peligro porque en Argentina están los mejores en interpretación. Y si encima me meto en comedia... El tono, todo, son los mejores. Ojalá me ofrezcan una comedia y si es en Argentina sería un honor ir allí. Hay algo menos intenso en la previa de las comedias y quizás se puede disfrutar más, aunque es muy jodida también porque la línea es muy delgada. Pero estoy deseando hacer una comedia".