Marina Calabró volvió a cruzar a Andy Kusnetzoff tras sus fuertes críticas a PH: "Si me responden con miedo, no tiene sentido"

Siempre muy crítica de lo que sucede en los medios, Marina Calabró cuestionó fuerte a Andy Kusnetzoff por su regreso a Telefe de la mano de PH Podemos Hablar.

"No creí tener vida para ver esta pavada incalificable televisada", sentenció la panelista de Lanata sin filtro, muy crítica de las secciones del ciclo de Andy.

Entonces, él decidió responderle poniendo paños de agua fría. ¿Cómo? Contando que no había escuchado lo que dijo Marina y remarcando, con picardía, que su "máquina de peluches" en el ciclo "es un hit".

MARINA CALABRÓ VOLVIÓ A CRITICAR A ANDY KUSNETZOFF

Al escuchar la amable respuesta de Andy, Marina lo desafió a que le conteste sin "miedo".

"Yo prefiero que me respondan con maldad... ¡Si me va a responder con miedo, no tiene sentido porque no nos podemos seguir peleando! ¡Me responde con demasiado cariño, Kusnetzoff!”, cerró, re picante.

¿Recibirá otra respuesta?