Marina Calabró volvió a apuntar contra Flor Peña: "Me ofende que diga que le pego por ser mujer"

En diálogo con Socios del Espectáculo, Marina Calabró salió al cruce contra Flor Peña luego de que esta le respondiera las críticas que hizo sobre su nuevo programa de América, La P… Ama.

“Me parece que los cambios en su programa la llevaron a una senda más amigable, más digerible; eso que vi en el primer programa no sé bien qué fue, era como una estudiantina gente repitiendo malas palabras a como diera lugar”, comentó.

Entonces, la periodista se explicó: “Pero no lo digo desde escandalizarme, me escandalizo no por una mala palabra, sino por la falta de propuesta artística, igual mis críticas o mis comentarios sobre el programa no tienen que ver con rating”.

"Te diría que me ofende que diga que le pego por ser mujer". G-plus

“Florencia hace mucho hincapié en que se le da mucho por el hecho de ser mujer”, le dijo el cronista y Marina contestó: “Eso, de mi parte cero, es una ridiculez, por no decir una tontera, hasta te diría que me ofende que diga que le pego por ser mujer”.

“Es mucho más fácil decir ‘me pegan por ser mujer, por mis ideas políticas’ que decir ‘no les gustó el programa’. Tampoco entiendo por qué mi opinión sería tan importante, que se quede con la de los fanáticos que la aclaman”, sentenció Calabró filosa.

PICANTE RESPUESTA DE FLORENCIA PEÑA A MARINA CALABRÓ POR SUS CRÍTICAS A SU PROGRAMA

“¿Viste las declaraciones de Marina en la radio? ¿Por qué crees que tiene tanta saña con vos?”, le preguntaron desde Socios del Espectáculo y Flor Peña respondió: “No, tampoco me importa, ya está, ella dice que no tiene saña conmigo, ¿no? No sé qué le pasa”.

“Me encanta igual que necesite ocuparse tanto de mí, ya está. Nunca tuvimos ningún conflicto en absoluto, pero imagínate si está peleada con Mirtha Legrand, mirá si no se va a pelear conmigo”, agregó picante la actriz.

Al final, Florencia retrucó: “Le estará molestando que me vaya bien ahora, que a la gente le guste mucho el programa, que tenemos buenas críticas, que nada de lo que dijo sucedió, que a mí no se me acabó la carrera”.