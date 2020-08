Marina Calabró reveló el particular momento en el que descubrió que Mirtha Legrand la bloqueó: "Le envié un mensaje muy sentido por Goldy"

“Mala malísima”: fue la dura frase con la que Mirtha Legrand se refirió en 2014 a Marina Calabró cuando creía que no la estaban grabando, al finalizar uno de sus programas. Desde entonces el vínculo entre ambas fue tirante, pero el tiempo hizo que firmaran la paz. Sin embargo, en Implacables la periodista confesó que hoy no están en el mejor momento de su relación y que incluso la diva la bloqueó de WhatsApp.

“Lo descubrí por lo de Goldy porque le dejé un mensaje relindo. Bue, relindo no, súper sentido y cariñoso. ¿Cómo no ponerse en la piel de una mujer que pierde una hermana gemela? Yo sé lo que significa Goldy en la vida de Mirtha Legrand y lo que ella significaba para su hermana, sé de esa relación entrañable”, contó la conductora de Confrontados sobre las palabras que quiso hacerle llegar a la animadora por la muerte de su gemela el primero de mayo.

"Quise estar presente, pero el mensaje nunca llegó. Estoy bloqueada y listo, ya me desbloqueará. Está en su derecho. Debe seguir enojada". G-plus

“Quise estar presente, pero el mensaje nunca llegó. Cuando alguien te bloquea tampoco se trata de buscar caminos para que te lea cuando no quiere hacerlo, la tendría que poner a Coca en el medio y no quiero. Estoy bloqueada y listo, ya me desbloqueará. Está en su derecho. Debe seguir enojada”, se lamentó.

"Me hizo la cruz. Por eso ahora estoy muerta y enterrada". G-plus

Marina también aseguró que no estaba segura segura sobre el motivo por el que la diva, íntima amiga de sus padres, estaba evitando sus mensajes. “¡Ya perdí la cuenta! ¡No sé qué habrá sido lo último!”, lanzó, para luego contar el primer enojo de la diva. “De ahí quedó todo turbio, después algo más habré sumado, y desde ahí me hizo la cruz. Por eso ahora, muerta y enterrada”, concluyó Marina Calabró sobre el bloqueo de Mirtha Legrand de WhatsApp.