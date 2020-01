Marina Calabró, la primera convocada para el Bailando 2020: "Llegó la propuesta y siempre es halagador"

A pocos días de que Marcelo Tinelli confirmara en las redes la noticia sobre el regreso del Bailando 2020, una famosa ya confesó que fue convocada para estar en el certamen de baile que dará inicio a una nueva edición en abril próximo.

Se trata de Marina Calabró, quien confirmó la noticia para Los Ángeles de la Mañana: "Sí, me convocaron, no lo puedo creer. Me llamaron el 30 de diciembre y tenía un mensaje de Pato de LaFlia y pensé 'bueno, seguro me quiere invitar al programa de José María Listorti (Hay que ver)'. Y me dice '¿sabés para que te llamo, no?'. Le contestó que ni idea y me dice 'para el Bailando'. Hubiera sido la última opción, pero bueno, llegó la propuesta y siempre es halagador. Estoy proyectando el año y está bueno", comenzó diciendo.

Sin embargo, dejó en claro que no se proyecta en la pista: "Pero, seamos realistas. Una cosa es no ser virtuosa y otra es estar enyesada y oxidada. No sería la primera pero tampoco tengo mucha gracia, ¿desde dónde la piloteo? No se me ocurre desde dónde".

"A veces las escucho a las chicas que bailan decir ‘agregamos un ensayo a las dos de la mañana y ya habíamos ensayado a las siete menos cuarto, y después a las dos y cuarto, y después ocho y cinco’. Ellas bailan bien y viven para eso, imaginate que yo me tengo que intentar en La Flia o en los estudios de Reina Reech. Y también tengo proyectos que tienen más que ver con lo mío, así que mucho no la veo", continuó.

Y cerró, entre risas: "Y encima, el otro día le dejo un mensaje a Pampito (panelista de Flor de Tarde, que se transmite por Ciudad Magazine) contándole esto, diciéndole que De Brito y Marcelo Polino son aliados, amigos y me van a defender; y me reenvía un mensaje de Ángel diciendo cosas horribles que va a poner uno, cero, menos uno. ¿Los amigos no están para esto? Pampita me va a destrozar, Flor Peña no creo porque tengo buena onda; pero no puedo confiar en nadie. Está lleno de enemigos ese lugar, es muy hostil".

¿Estará finalmente Marina Calabró en Bailando 2020?