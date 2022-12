Marina Calabró opinó sin filtro sobre la salida de Guillermo Andino de América.

Una vez más, Marina Calabró hizo un fuerte descargo. En esta oportunidad, opinó sin filtro sobre la salida de Guillermo Andino de América.

En primer lugar, la panelista de Lanata sin filtro aclaró que charló con Guillermo, quien trabajó en el canal durante dos décadas, y que aún no sabe qué hará en 2023.

"Me dijo que todavía no tiene resuelto qué es lo que va a hacer el año que viene, pero hace treinta y seis años que trabaja de manera ininterrumpida...".

"Quiere tomarse un tiempito para viajar con su esposa, ahora que las chicas están más grandes. Me consta que tiene propuesta para la televisión, pero todavía no hay definiciones", contó, contundente.

MARINA CALABRÓ APUNTÓ CONTRA AMÉRICA

En este contexto, la panelista remarcó que le parece que la partida de Guilermo es una "pérdida" para el canal.

"Me parece que es una gran pérdida para América, es un canal en el que no abundan las figuras. Les queda Ángel de Brito, pero es de Mandarina. Con todo el cariño que les tengo me parece que no debieron dejarlo ir".

"¿Cómo se les va a ir Andino? ¡Ustedes no entendieron lo que es esta industria! A los totems se los respeta, venera y recontrata. Igual habrá mejores destinos para Guillermo", sentenció, contundente.