Marina Calabró cuestionó la presencia de Fede Bal en PH: "Pienso en su sistema inmunológico"

Fede Bal volvió este sábado a un estudio de televisión tras superar un cáncer de intestino al participar de PH Podemos Hablar y su presencia llamó la atención de muchos ya que se encuentra dentro del grupo de riesgo de la pandemia.

En Confrontados debatieron la noticia cuando se confirmó la participación de Fede en el ciclo de Andy Kusnetzoff y Marina Calabró se mostró preocupada por la situación: “Recordemos que él viene de un tratamiento contra el cáncer, luchó contra la enfermedad, que logró sanarse, lo cual es un montón; pero pensaba en su sistema inmunológico. Cuando hay una patología de base dicen que el riesgo aumenta”.

En ese momento, Pampito contó: “Sí, hay mucha polémica dentro de la productora incluso. El mensaje de alguien de la producción de PH fue ‘Fede Bal, de riesgo, hay un lío tremendo pero le pagan’. Están pagando a los invitados”.

Marina recordó que Bal también será uno de los participantes estelares de MasterChef Celebrity: “Fede es parte de MasterChef Celebrity. O sea, está yendo a lo de Andy como parte de la promoción del programa. Pero, bueno, son dos equipos y son doble riesgo. Hacemos hincapié en Fede porque viene de un tratamiento que, en su momento, lo debilitó. Eso no quita que ahora esté espléndido”. Entonces, Carlos Monti reflexionó: “Es que debe ser inmunodeprimido”.

Además, la conductora aclaró: “Esto no es contra ninguna empresa, porque después se nos caen los tachos en la cabeza y llama la gente de Telefe. No nos llamen, pero lo que quiero decir es que entiendo que sea figura de Telefe. Si ya hay un riesgo que él toma como hombre adulto y dueño de su vida al hacer MasterChef, no hace falta que lo paseen después por todos los programas del canal”.

“Me parece a mí, pero obviamente él es un adulto responsable y decide él. Ni la empresa ni nadie más”, concluyó Calabró, dejando en claro que se trataba de una decisión del actor.