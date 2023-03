Marina Calabró, a corazón abierto, sobre la maternidad: "No soy todo lo presente que quisiera"

Si bien suele hablar de todos los temas de la actualidad en sus distintos trabajos, en esta oportunidad, Marina Calabró abrió su corazón y habló de su rol de madre en una prifunda entrevista en la que mostró su costado más sensible.

“No soy todo lo presente que quisiera (con su hija) porque a veces no me dan los tiempos. Estoy tironeada”, afirmó Marina, quien tiene a Mía con su ex, Martín Virasoro, en una nota que le dio a Teleshow.

“Siempre me hago el rato para la escucha. Puedo estar armando la columna o buscando temas para el noticiero o lo que fuere, y si viene Mia a plantearme algo, o si llega del club, si llega del colegio, dejo el celular, hago como el stop, y me siento a escuchar cómo fue su día, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna preocupación, si está bien, si está mal, a semblantearla un poco”, agregó.

Además, dejó en claro que los días de descanso son sagrados para estar su familia: “Los fines de semana, por supuesto, estoy recontra presente con ella. Y un poco ya por la edad, porque tiene 13, es chica para un montón de cosas, necesita de mí para que la lleve, la traiga; no es que se maneja con autonomía. Quizás de día va al club caminando, pero estoy para ella todo el tiempo”.

Además, Calabró dio detalles de las cosas que aprende de su hija: “Su sensibilidad, su empatía, su registro del otro. A veces, cuando venís muy metido en lo tuyo, medio con anteojeras, es como que dejás de ver hacia afuera”.

“Ella todo el tiempo es el cable a tierra porque es recontra sensible, porque está atenta a todo lo que pasa. Las cosas de la familia, de sus amigas. Es muy empática y muy atenta al afuera, y eso a mí siempre me impacta porque me interpela. Y trato de inculcarle libertad. Nosotras tuvimos una crianza un poquito más de soga corta, con mi viejo, de control”, cerró, íntima.

MARINA CALABRÓ FULMINÓ A SANTIAGO DEL MORO COMO CONDUCTOR DE GRAN HERMANO

En medio del furor que causó el debut de Gran Hermano 2022, cuyo reality ya tuvo a Tomás Holder como el primer eliminado, Marina Calabró opinó sin filtro de la conducción de Santiago del Moro en el programa de Telefe.

“Uno se puede deshacer en elogios, pero si dice ‘uh, pero el blanco del ojo’, marcan eso. A mí me gusta el laburo que está haciendo Santiago, pero entiendo a lo que apunta Mario Pergolini, cuando dice que todo se ve ‘noventoso’. Quizás los noventa sean los nuevos 2022”, comenzó diciendo Marina en Radio Mitre.

Ocurre que el expresentador de CQC (Caiga Quien Caiga) había sido muy incisivo con su análisis en el ciclo de Luis Novaresio: “Me llamó la atención que siga existiendo un formato como este, tan de los noventa. Lo veo a Santiago Del Moro. Increíble. Es un conductor de los noventa. Tendría que estar haciendo cosas en otros lados, otras plataformas”.

Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas ¡Se enoja!”, cerró Calabró, quien fue compañera de Del Moro cuando estaba al aire