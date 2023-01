El marido de Julieta Venegas le dedicó un tema y la engañó con la actriz del videoclip

Julieta Venegas se divorció de Álvaro Henríquez en el año 2000 e impactó al dar detalles del detonante en una sincera entrevista.

La cantante contó que su exmarido le dedicó una dulce canción, No me falles, y le fue infiel con la protagonista del videoclip.

"En el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz". G-plus

“Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa, y en el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz”, contó en diálogo con Jordi Rosado.

"Obviamente en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro, eventualmente iba a pasar lo que pasa... Pero se me hace muy chistoso que haya sido justo el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles", sumó, tragicómica.

QUIÉN ES LA MUJER CON LA QUE ÁLVARO HENRÍQUEZ LE FUE INFIEL A JULIETA VENEGAS

Aunque Julieta no dio el nombre de esa actriz, se trata de la chilena Patricia López; ella es la protagonista del vídeo del grupo Los Tres.

Hoy por hoy, Juli está felizmente casada con Pablo Braun.