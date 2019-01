En Incorrectas al actor le recordaron la polémica frase que le dedicó a su ex.

En medio de la promoción de Mentiras inteligentes, su obra en la que comparte escenario con Arnaldo André, Florencia Torrente y Betiana Blum, Mariano Martínez visitó Incorrectas. Uno de los temas que terminó saliendo fue la relación que el actor tiene con sus exparejas y Moria Casán le terminó recordando el audio suyo que se filtró en el que llamaba “nefasta y malísima” a Lali Espósito, una de sus famosas ex.

"Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir". G-plus

“No me pone contento hablar de un tema”, empezó diciendo, nervioso. “Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué, pero tampoco...”, aseguró, sobre la relación que empezó en las grabaciones de Esperanza Mía.

En pareja con Camilla Cavallo, mientras Lali está de novia con Santiago Mocorrea, Mariano prefiere quedarse con lo positivo de la relación: “Más allá de todo, tengo un muy buen recuerdo”, expresó. “Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise”, remarcó, sobre la aparición del audio que apareció a fines de 2016. “Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir”, finalizó Mariano Martínez, lejos de la polémica con Lali Espósito.