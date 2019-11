Mariana Nannis explicó los duros motivos por los que lleva años sin sexo: "Cuando te pegan, no quedás bien"

Luego de 30 años de matrimonio, Mariana Nannis (53) y Claudio Paul Caniggia (52) le pusieron punto final a su relación de pareja, sin eludir el escándalo mediático ni las delicadas denuncias en la Justicia. En agosto, la mediática contó en el programa de Susana Giménez que fue víctima de violencia de género y de reiteradas infidelidades.

Recién llegada a la Argentina, Mariana habló con Involucrados de las nuevas presentaciones que hará en la Justicia, por la división patrimonial, y lanzó íntimas confesiones.

"¿Cuánto hace que no tenés una relación íntima?", le preguntaron. Mariana señaló: "¡Años! Cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos, no quedás bien. No podés estar con alguien". G-plus

"¿Cuánto tiempo hace que está sola y se siente sola?", le preguntó Luis Ventura a Nannis, que estaba dándoles un móvil desde Ezeiza. Con contundencia, contestó: "Me siento sola desde el día en que me casé porque siempre me dejaban en mi casa sola. Me decían 'me voy a hacer negocios, me voy de viaje y vos no podés venir'. Entonces, yo me quedaba sola en mi casa con mis hijos. Pienso que todo mi matrimonio estuve sola y ahora no me cuesta estar sola. Es una costumbre estar sola. Hace 30 años que estoy sola. Me decía que se iba a hacer negocios, en todas partes del mundo. Después volvía y me decía que le fue mal en los negocios, eso es ocultamiento del patrimonio familiar. Podría ir preso por eso".

Ahondando en la privacidad amorosa de Nannis, el periodista repreguntó: "¿Cuánto hace que no tenés una relación íntima?". Ante esa puntal consulta, Mariana señaló: "¡Uy, años! Yo te explico: cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos que hizo mi marido de mí, no quedás bien. No podés estar con alguien".

Concluyendo el tema, Ventura quiso saber si “pese a eso nunca fue infiel”. Y Mariana respondió: “Yo no soy infiel, soy una persona que respeta. Si estoy con un hombre lo respeto, por más que ese hombre no me respete. El día que se corta esa relación, buscare formar otra familia porque apuesto a la familia. Hay mujeres que saltan de macho en macho y hay mujeres que cambian de marido y cambian de familia. Yo soy esa, la que busca la familia".