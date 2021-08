Mariana Lestelle criticó fuertemente una foto de Jimena Barón, Flor Vigna, Lizardo Ponce y más famosos en una fiesta: "La pandemia no terminó"

La médica Mariana Lestelle vio una foto que tiene como protagonistas a Flor Vigna, Facundo Mazzei, Lizardo Ponce, Jimena Barón y Candela Ruggeri en una fiesta e hizo un fuertísimo descargo.

"De fiesta con la reina del Fernet", expresa el pie de la imagen que publicó Laubfal en la que se puede ver a los artistas festejando al aire libre, sin barbijo y muy juntitos, en una de las fiestas del momento, la tan comentada Bresh.

Entonces, la profesional de la salud aclaró que aún la pandemia sigue en pie y que mostrarse festejando a ese nivel en este contexto "está mal".

Más sobre este tema Pablo Echarri defendió a Nancy Dupláa, tras su fuerte cruce con Mariana Lestelle: "La criticaste por prejuicio" Filoso cruce entre Nancy Dupláa y Mariana Lestelle por las vacunas contra el covid a los famosos: "Si te vacunan a vos querida antes que a mi viejo, voy a protestar"

"Esta foto es del Instagram de Laura Ubfal. La pandemia no terminó. Todos lo que veo en la foto tienen un trabajo que no están cuidando, no están cuidando a sus compañeros. Ya dije mil veces que lo del Presidente está mal, rendirá cuentas a la Justicia. Pero esto también lo está", sentenció, contundente.