Mariana Gallego contó cómo piensa que se contagió coronavirus: "Justo había ido a un supermercado que fue cerrado por Covid-19"

La abogada Mariana Gallego confirmó que padece coronavirus y habló en Los Ángeles de la Mañana sobre cómo cree que se pudo haber contagiado.

“Hará una semana y media salió en los medios que un supermercado de esta zona, Palermo Chico o Barrio Parque, había cerrado por Covid-19. Yo no suelo ir al supermercado porque compro de a poco pero justo había ido dos días antes a ese supermercado para hacer una compra grande. Puede ser que me lo haya pescado ahí porque después ese lugar cerró, abrió al día siguiente y yo no volví a salir”, relató sobre el supermercado donde ella piensa que se contagió.

Entonces, Karina Iavícoli le preguntó si había tomado todos los recaudos recomendados para hacer las compras y Mariana contestó: “Sí, fui con máscara, guantes, ¡me compré una caja de guantes! Yo soy una obsesiva. Limpié todo lo que compré. Pagué en efectivo, hay un lugar donde ponés la plata y hasta me acuerdo que me dieron monedas de vuelto y no las agarré. Fui con mi changuito, no usé el del súper”.

Al escucharla, Ángel de Brito reflexionó que “el contagio es en un segundo”, y al ser consultada sobre si se le ocurría otra posibilidad de dónde se infectó, la abogada respondió: “Siento que no, no se me ocurre nada más. Yo en el ejercicio de la profesión respeté a rajatablas todo; hace dos semanas tuve una escritura, que está dentro de las excepciones y vi gente pero la vi dentro de las restricciones que existen”.

El test de Mauricio D’Alessandro, su pareja, dio negativo y por el momento hará cuarentena con Mariana Gallego en el hogar que comparten, tomando la distancia recomendada.