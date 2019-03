El avance de la tecnología y la llegada de Internet modificó la infancia de los niños. Por un lado, la enriqueció y la hizo más divertida. Por el otro, le sumó un plus de preocupación a los padres por el uso que le dan los menores a las redes sociales.

Especialmente atenta a la vinculación de su hija mayor, Matilda Chihade (que en dos meses cumple 9 años), con Twitter, Facebook e Instagram, Mariana Fabbiani (44) reflexionó en Los Ángeles de la Mañana sobre las críticas virtuales y detalló cómo se introdujo ella y su niña en ese mundo.

"Matilda lee todo, pero es inteligente. Sabe, entiende. Le da bronca cuando alguien dice algo de mí. Es bravísima". G-plus

"La crítica nos cuesta a todos, sobre todo con las redes. Yo trato de no leer, pero también me da bronca no leer porque me pierdo de un montón de gente que sí me tiene cariño, que me sigue con todo el amor, por no leer a los haters, los odiadores profesionales. La gente opina sin saber de un montón de cosas. Reconozco que soy sensible, por eso no tengo Twitter. Instagram me parecía que era un poquito más light pero ya está cambiando. Twitter es más cruel", comenzó diciendo la conductora de El Diario de Mariana. Y remarcó: "Lo que pasa en las redes no es lo que pasa en la calle, no es la vida. Aprendí a separar y si veo que la cosa está medio agresiva, no me expongo. Pero escucho la crítica".

Más sobre este tema La romántica foto de Mariana Fabbiani con Mariano Chihade, a días de regresar a la TV: "Siempre juntos"

Siguiendo su relato, Ángel de Brito le preguntó: "¿Y con tu hija cómo lo manejás, porque Matilda está en la edad de leer cosas?". Y Mariana no solo contestó, sino que argumentó su respuesta.

"Matilda lee todo, pero es inteligente. Sabe, entiende. Le da bronca cuando alguien dice algo de mí. Es bravísima... Con Matilda hablo como si fuese adulta, no la subestimo en nada. Trato de explicarle con un lenguaje llano, la verdad. A veces pienso que es demasiada información, pero ella va a agarrar lo que pueda. Yo voy con la verdad y no trato de hacérsela más liviana. Sí, cuando no es algo importante. Todo lo que ha sido la discusión del aborto, los chicos te preguntan y es muy difícil explicarles. Pero bueno, yo le explico y con el tiempo le explicaré de vuelta. Así cada vez va a ir entendiendo más".

"Matilda tiene redes, pero privadas. Estamos la familia. Ya tiene 9 años y le interesa mirar. Tengo todo mi teléfono con todos los videos que graba conduciendo". G-plus

Volviendo al tema de las redes sociales, Mariana agregó: "También le explico que las redes no son la vida. Ella tiene redes, pero privadas. Estamos la familia, nada más. Ya tiene 9 años y le interesa mirar, chusmear. Tengo todo mi teléfono con la memoria completa con todos los videos que graba conduciendo. Y cuando hacemos un video juntas me edita y queda ella sola".