Mariana Brey rompió en llanto en medio de una movilizante confesión y debió abandonar el estudio de LAM

Después de la denuncia pública por violación de Thelma Fardin a Juan Darthés, muchas mujeres del mundo del espectáculo se atrevieron a contar diferentes situaciones de abusos. La más reciente, la de Graciela Alfano, quien confesó: "Yo fui una niña abusada entre los 4 y 7 años. No hubo penetración porque la persona, que era un vecino, era impotente. El hecho de que no existiera el semen o la penetración, no invalida el abuso, el dolor ni las consecuencia que hubieron sobre mi persona, sobre mi psiquis y mi vida".

En ese contexto, Mariana Bray (40) tomó la palabra en Los Ángeles de la Mañana con el objetivo de exponer una vivencia personal, pero el llanto le impidió concluir su doloroso relato.

"Al rededor de los 7 años, yo iba mucho a la casa de una vecina, Doña Polola. Era una abuela para mí… Ay, no lo quiero contar", dijo Brey, sin contener el llanto. G-plus

"Es tremendo, es la edad en la que, lamentablemente, más pasan estas cosas y en la que más callás. Yo voy a contar lo que me pasó y no lo quiero hacer un drama, porque no fue un drama para mi vida. Al rededor de los 7 años, y me pasa porque ahora Luca (su hijo) tiene esa edad, yo iba mucho a la casa de una vecina, Doña Polola. Era una abuela para mí… Ay, no lo quiero contar", dijo la panelista, sin contener las lágrimas, ni la angustia.

Atento a lo que le pasaba a su panelista, Ángel de Brito la comprendió, cambió de tema y Brey salió del estudio. "Le dijimos que salga para que se reponga. Cuando se escuchan estos testimonios, a todos les surgen historias para contar y, la verdad, no quería que la pase mal al aire y está afuera", dijo el conductor, respetando el momento de Mariana.