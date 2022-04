Mariana Brey le respondió a China Suárez tras su fuerte enojo: "Que yo replique su frase no me parece grave"

El nuevo intento de acercamiento de China Suárez a Mauro Icardi reflotó el Wanda Gate y, en ese contexto, Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo una frase que la actriz habría dicho el año pasado, ni bien estalló el escándalo.

"Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", fue la supuesta declaración de la China, que contó la panelista de eltrece, quien tras sacarla a la luz cosechó la furia de Suárez en redes.

"QUE YO REPLIQUE LA FRASE NO ME PARECE GRAVE. ELLA LA DIJO EN UN ÁMBITO PRIVADO, LA QUE DECIDE HACERLA PÚBLICA SOY YO". G-plus

LA RÉPLICA DE MARIANA BREY TRAS EL ENOJO DE LA CHINA SUÁREZ

"Me parece lo menos querer censurarnos o querer darnos miedo con algo que se pueda decir acá", comenzó diciendo Brey.

Luego, continuó: "Por otro lado, la historia es sencilla y la frase no me parece grave, por eso me atreví a decirla. La frase es del año pasado, fue cuando se desata el Wanda Gate".

"La frase surgió cuando yo pregunté '¿cómo está la China?'. Ella quiso decir que no la estaba pasando mal, que no era Rosa de Berazategui". G-plus

"Tratando de llegar a la China, ella decidió no hablar públicamente. Lo hizo con Fantino, y cobró un dinero. Es lícito...", prosiguió Mariana, siendo interrumpida por Graciela Alfano.

"¿Qué no es grave? ¿La frase o cobrar?", le retrucó la exvedette, tras entender que su colega minimizaba la expresión de la actriz.

Y Brey explicó y amplió: "Cobrar una nota y que yo replique la frase no me parece grave. Ella la dijo en un ámbito privado, la que decide hacerla pública soy yo".

"La frase surgió cuando yo pregunté '¿cómo está la China?'. Ella quiso decir que no la estaba pasando mal, que no era Rosa de Berazategui. Como que tiene un nombre que va más allá", argumentó Mariana Brey, picante.