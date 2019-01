Mariana Brey explicó por qué rompió en llanto al aire: "Es un recuerdo de cuando era chica; son cosas oscuras"

Un tenso momento se vivió el viernes pasado en el estudio de Los Ángeles de la Mañana. Luego de que Graciela Alfano revelara haber sido abusada en su niñez, la periodista Mariana Brey (40) tomó la palabra para compartir una vivencia personal, pero el llanto le impidió concluir su doloroso relato.

"Es tremendo, es la edad en la que, lamentablemente, más pasan estas cosas y en la que más callás. Yo voy a contar lo que me pasó y no lo quiero hacer un drama, porque no fue un drama para mi vida. Al rededor de los 7 años, y me pasa porque ahora Luca (su hijo) tiene esa edad, yo iba mucho a la casa de una vecina, Doña Polola. Era una abuela para mí… Ay, no lo quiero contar", dijo la panelista, sin contener las lágrimas, ni la angustia.

Quebrada, la panelista -embarazada de seis meses- debió abandonar el estudio para poder recuperarse. "Le dijimos que salga para que se reponga. Cuando se escuchan estos testimonios, a todos les surgen historias para contar y, la verdad, no quería que la pase mal al aire y está afuera", explicó Ángel de Brito.

"Claramente, no estoy preparada para contarlo, elijo no contarlo y no quiero exponerlo. Estoy embarazada y rodeada de mucho amor, por eso no quiero reparar en cosas que son oscuras". G-plus

El lunes, Mariana habló sobre lo sucedido. “Solo quiero aclarar que lo que me pasó es que en el momento, en que estábamos hablando de un tema sensible para todos y para muchas de las que estamos acá, me vino un recuerdo de cuando era chica… Claramente, no estoy preparada para contarlo, elijo no contarlo y no quiero exponerlo”, comenzó.

“Lo adjudico a que estoy embarazada; estuve muy sensible todo el día… Reflexioné durante el fin de semana y me di cuenta que estoy viviendo un momento muy luminoso. Estoy embarazada y rodeada de mucho amor, por eso no quiero reparar en cosas que son oscuras”, agregó Brey. “Lo único que puedo rescatar de ese momento incómodo que viví cuando fui muy chiquita es la contención de mis padres”, concluyó la periodista.