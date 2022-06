Mariana Brey criticó con todo a Rodrigo De Paul: "Es un cholulo y hay una cosa alrededor de Tini Stoessel que le fascina"

El mediático romance que viven Tini Stoessel con Rodrigo de Paul tiene viviendo a la pareja su mejor momento. Sin embargo, la exposición que tomó el futbolista, quien se filmó yendo a buscar a sus hijos y fue entrevistado por Germán Paoloski, despertó suspicacias. Mariana Brey, como sus compañeros de Socios del Espectáculos criticaron su perfil.

“Esto ya me da raro cuando empiezan a hacer estas cosas. Es como ‘ven, me estoy ocupando de mis hijos’. Es lo que tenés que hacer y no tenés por qué mostrarlo, me parece”, lanzó Karina Iavícoli, sobre el video que compartió en las redes el jugador cuando fue a buscar a sus hijos al jardín de infantes.

“Nadie reniega de la alegría de su hija, pero después se quejan porque los siguen y les preguntan de ciertas cosas que son muy íntimas como esto de ir a buscar a tu nena al jardín”, siguió la periodista, mientras Adrián Pallares aseveraba que “a él le encanta esta exposición”.

"La debe querer mucho a Tini, se habrá enganchado. Está fascinado, lo dicen sus amigos, perfecto". G-plus

MARINA BREY, SÚPER PICANTE CON RODRIGO DE PAUL: "ES UN CHOLULO"

Sin embargo, la que no anduvo con rodeos fue Mariana y se despachó contra el futbolista por su nuevo perfil. “Acá ya lo hemos dicho que es un cholulo. Está enamorado de todo esto”, señaló.

"Hay una cosa alrededor de Tini que también le fascina, como también le gusta salir al lado de Messi en la foto". G-plus

“La debe querer mucho a Tini, se habrá enganchado. Está fascinado, lo dicen sus amigos, perfecto pero hay una cosa alrededor de Tini que también le fascina, como también le gusta salir al lado de Messi en la foto”, arrojó la panelista, súper filosa.

Mientras que Pallares destacaba que, a diferencia de otros famosos, De Paul “no reniega de salir con una famosa”.