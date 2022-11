María Fernanda Callejón y Ricky Diotto protagonizan un fuerte conflicto en medio de su separación

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en mayo en muy buenos términos, aunque el romance que inició ella con el exfutbolista Fernando Gamboa se convirtió en eje de un nuevo conflicto.

Este martes se confirmó que María Fernanda y Gamboa son ya una pareja consolidada, y en LAM Pía Shaw sumó el dato del conflicto de ella con Diotto, que tiene como representante legal a Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata.

“Hay bolonqui con Ricky y por esas cosas de la vida hablé con Elba que, hablando de varios temas, me dice que lo representaba al marido de Fernanda Callejón. Le pregunté por qué y ella me dice que por el tema del divorcio y del régimen comunicacional”, explico Pía.

Más sobre este tema Aseguran que María Fernanda Callejón está de novia con un ex futbolista

EL NUEVO CONFLICTO QUE ENFRENTA A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y RICKY DIOTTO

Pía contó cuál fue la respuesta de Marcovecchio cuando le preguntó qué pasaba. “Me dijo que a él el tema de la pareja (nueva de María Fernanda) no le atañe en la medida en que no involucre a Giovanna”, dijo Pía.

“Por otra parte, María Fernanda no está cumpliendo con los días de cada uno con la nena como venía haciendo. ¿Y sabés lo que pienso? Que a los chicos no hay que meterlos en los conflictos de sus papás”, leyó la panelista.

Pía contó que trató de comunicarse con Fernanda Callejón pero que ella no le podía contestar puesto que estaba con su hija presente, y que además no podía hablar dado que mantiene un contrato vigente con otro canal que le impedía dar declaraciones de todo tipo.