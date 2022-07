María Fernanda Callejón se quebró al hablar de los supuestos chats de Ricky Diotto con otra mujer: "Hasta el día de hoy..."

Luego de que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaran su separación tras 11 años de amor, de cuyo fruto nació Giovanna, la actriz pasó por LAM y se refirió a los supuestos chats de él con otra mujer (que había mostrado Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo) y que habían despertado rumores de infidelidad.

“Cuando salieron esos famosos chats, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, hasta el día de hoy, me lo niega. La negó en el sentido… a ver, cómo puedo explicar esto del juego. El juego está todo bien pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio que es mi hija, ahí soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, comenzó diciendo María Fernanda en el ciclo de América.

“Hoy, un chat, se puede truchar en dos segundos; eso está clarísimo. No es para justificarlo, yo no tengo que justificar nada porque si soy cornuda, bueno no voy a ser ni la primera ni la última. No me molestaría. Si estábamos realmente en crisis, también es probable y loable que cada uno, individualmente, necesite cosas en el afuera”, agregó.

Por otro lado, no escatimó en halagos para su ex: “Cuando uno está en crisis, cabe esta posibilidad. Yo no lo veo a él porque lo conozco y no me suena que sea su estilo. Dejame el beneficio de la duda. Estamos hablando del padre de mi hija y yo tengo una gran historia de amor con él y lo voy a respetar siempre porque está mi hija de por medio y porque es el mejor padre del mundo que pude haber elegido. Es una buena persona y eso no nos hace peor ni mejor. Somos seres humanos y nos pasan cosas”.

Por último, ante la consulta de cómo le cayó cuando escuchó la información de la panelista, Callejón cerró, sincera: “Lindo no es que te sientes y estén diciendo que mi marido tiene otra o que se está chateando con una mina. En ese momento no fui al punto de sentirme dolida, yo pensé en mi hija porque yo soy la persona pública, no ella. Entonces, ¿una mamá qué hace? Protege a su cachorro porque después eso queda en Google y en los portales. Primero soy una persona antes que una persona pública”.