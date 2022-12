María Fernanda Callejón, frente a frente con Karina Iavícoli: qué dijeron del chat del escándalo

La furia de María Fernanda Callejón contra Karina Iavícoli por haber contado de las supuestas infidelidades de Ricardo Diotto, hoy expareja de la madre de Giovanna (7), ya quedó en el pasado.

Ahora la actriz no solo le ofreció disculpas a la periodista, sino que además dio su propia teoría sobre la filtración del chat de la polémica.

"Creo que hoy te vengo a agradecer. Porque las cosas siempre pasan por algo, o para algo", sorprendió Callejón a Iavícoli en el piso de Socios del Espectáculo.

"Con el diario del lunes, ese chat, que siempre me faltaba más por lo que todos ustedes hablaban… Yo no me separé por un chat, claramente. Pero que me diste un empujón, me lo diste", continuó.

Al final, María Fernanda Callejón le reconoció el mérito a Karina Iavícoli y apuntó contra Ricky Diotto: "También se me cayeron muchas fichas y digo 'ese chat lo escribió él'. Y más allá de la infidelidad, decía cosas que hoy me cierran. Por eso tengo judicializado el divorcio".

LA TEORÍA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN SOBRE EL CHAT DE RICARDO DIOTTO

Por otra parte, María Fernanda Callejón se sinceró respecto de qué fue lo que más la molestó del final de su matrimonio con Ricardo Diotto.

"La infidelidad no me importaba para nada, no era el punto. Somos humanos y si estamos en el medio de una crisis, puede suceder que te pongas a hablar con alguien", se sinceró.

"Yo tengo mi data también y tenía entendido que él había filtrado el chat. O alguien muy cercano a los dos que se dedica a las relaciones públicas…", sentenció María Fernanda Callejón ante la vehemente negativa de Karina Iavícoli, quien se despegó de Ricardo Diotto.