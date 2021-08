María Fernanda Callejón defendió a Virginia Gallardo tras la polémica con la serie de Ricardo Fort: "Hay que ponerse en el lugar del otro"

María Fernanda Callejón contó por qué no quiso formar parte de la serie de Ricardo Fort y habló de la decisión de Virginia Gallardo al respecto. En su visita a Los Ángeles de la Mañana, la actriz bancó la postura de la panelista de Intrusos, quien rechazó estar en la ficción que data de la vida del millonario.

“Cuando te llaman para la serie, ¿por qué decís que no?”, le consultó Ángel de Brito y la invitada explicó: “Porque no fue muy clara la propuesta, me hablaron de parte de Natalia,que era la agente de prensa de Ricardo, me preguntaron si quería dar testimonio”. Fue allí cuando Mariana Brey le preguntó si le ofrecieron dinero ya que Gallardo no habría arreglado un monto, conforme a sus dichos.

“Siempre está la posibilidad. Está bien, es una serie y es un trabajo”, dijo Callejón en la emisión de eltrece y respecto a la determinación de Virginia expresó: “Creo que son temas muy sensibles, está enojada porque tiene que salir a aclarar un montón de cosas, tu postura y te remueve un montón de situaciones. Hay que ponerse también en el lugar de cada uno que ha sido convocado”.