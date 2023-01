Marcos se hartó del acoso de Camila de Gran Hermano: estas fueron las veces que le dijo "no".

Mientras estaban en el sauna, Camila de Gran Hermano quiso sacarle un granito a Marcos. "No, gracias. No Cami, muchas gracias. No, gracias”, le dijo, tres veces.

Sin embargo, Cami seguía tocándole la espalda. Entonces, Maxi, que estaba atento a la situación, se sacó. "Camila, te están diciendo que no. ¿Qué parte no entendés?”, le consultó, con firmeza.

Ante esta delicada situación, en las redes sociales surgieron varios videos en los que Camila, sin consentimiento, toca a Marcos. Actitud que los televidentes tildaron de acoso.

LAS VECES QUE MARCOS LE DIJO "NO" A CAMILA DE GRAN HERMANO

En uno de esos videos, también aparece Agustín, que se encontraba conversando en el jardín con su amigo.

"¡No me toqués más!", se le escuchó gritar a Marcos ante las caricias de Cami.

En otro clip, ella se quiso acostar al lado suyo en la cama pero él no lo permitió.

"No, andá para allá”, cerró, con seriedad.