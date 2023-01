Marcos de Gran Hermano contó qué debe tener una mujer para enamorarlo

Marcos Ginocchio contó en la casa de Gran Hermano qué es lo que gusta de una pareja mientras charlaba en la pileta con Romina Uhrig y Walter Santiago, más conocido como Alfa.

“¿A vos te gusta que te estén llamando, preguntándote dónde estás o qué estás haciendo?”, les preguntó la exdiputada a los participantes y el hombre de 61 años le contestó: “A mí no me jode”.

Más sobre este tema Julieta Poggio está muy preocupada por Marcos Ginocchio en Gran Hermano: "Me dio mucha pena"

Por su parte, Marcos dejó entrever que la actitud de controlador de una persona no le gusta: “No, si es para hablar sí, no tengo drama, pero cuando te preguntan dónde estás…”.

Más sobre este tema Los sugerentes gestos de Marcos y Julieta en Gran Hermano que dieron que hablar: "Se comieron con los ojos"

MARCOS Y AGUSTÍN SE DESPIDIERON EN LA CASA DE GRAN HERMANO

Tras quedar eliminado de la casa de Gran Hermano, Agustín se despidió de Marcos, su fiel amigo y aliado dentro del reality, y el ‘primo’ se quebró.

Más sobre este tema Marcos de Gran Hermano bailando es furor en las redes: el compilado de sus mejores pasos

“Quedate tranquilo, vos sabes lo que yo te quiero. Nunca pensé que me iba a encontrar a alguien como vos acá, voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo ‘Frodo’.