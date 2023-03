Marcos de Gran Hermano 2022 se hartó y le cortó el rostro a Camila : "Apunta a todos lados"

Desde el día uno, Camila de Gran Hermano, la última elimnada del reality, le tiraría onda a Marcos. El participante, siempre muy educado, intenta aplacar su insistencia con tranquilidad, alejándose de ella disimuladamente.

Sin embargo, mientras almorzaban, Marcos se fastidió con Camila. Y por primera vez, se lo hizo saber. ¿Qué pasó? Mientras comían, al joven le saltó un pedazo de comida de la boca de Cami.

"Cami, me saltó un pedazo de cebolla en la mano". G-plus

"Cami, me saltó un pedazo de cebolla en la mano", le dijo. Entre risas, la joven se justificó. "Me atraganté. Como que a veces me olvido de cómo tragar", le dijo.

MARCOS APUNTÓ CONTRA CAMILA DE GRAN HERMANO

En este contexto, Marcos cerró apuntando contra Camila por esta incómoda situación que se vivió en la mesa.

"Cada vez que estoy cerca tuyo, voy escondiendo la mano porque me van saltando pedazos de comida. Por suerte no estoy enfrente porque Nachito está ligando también. Es como que apunta a todos lados", cerró, fastidioso.