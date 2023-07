Marcos Ginocchio habló por primera vez de la versión de pelea con Agustín Guardis

Luego de negar el romance con Julieta Poggio, Marcos Ginocchio habló de la versión de pelea con Agustín Guardis.

"¿Con Agustín siguen amigos?", le preguntó Ángel de Brito al ganador de Gran Hermano 2022, antes de que tome un vuelo con destino a Estados Unidos.

Más sobre este tema Lucca Bardelli opinó sin filtro del rumor de romance de Julieta Poggio con Marcos Ginocchio y fue contundente

Acto seguido, Marcos respondió: "Somos amigos. Hablamos mucho. Cuesta coincidir un poco porque él está en La Plata".

"Cuando vuelva de Disney vamos a reencontrarnos. Los dos estamos con muchísimas cosas. Además, la distancia. Pero ya nos vamos a juntar", aseguró Marcos Ginocchio, echando por tierra la versión de pelea con Frondo.

"Somos amigos. Hablamos mucho. Cuesta coincidir un poco porque él está en La Plata". G-plus

Más sobre este tema Marcos Ginocchio contó cómo reacciona ante las fake news tras la versión de romance con Julieta Poggio

AGUSTÍN GUARDIS HABLÓ DEL RUMOR DE PELEA CON MARCOS GINOCCHIO

El 15 de julio, Agustín Guardis aprovechó la nota con Mañanísima para asegurar que no está peleado con Marcos Ginocchio.

El propio Frodo sembró la duda en un descargo que hizo en su stream y tuvo que aclarar los tantos.

"En un streaming vos te enojaste con tus seguidores, les dijiste 'no me rompan más con Marcos'", le dijo Estefi Berardi.

"Me estaban hinchando un poco. Me tuve que enojar. Tuve que bajar línea, bajar un poco las aguas", respondió el ex GH.

"Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más", subrayó Agustín.

"Entonces, dije 'chicos, basta de preguntarme a mí'. Entiendo que tengo una relación cercana con él y que muchos tiendan a preguntarme a mí", concluyó Frodo.