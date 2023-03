Marcos Ginocchio confirmó que destinará su premio de 19 millones de pesos a ayudar a chicos de la calle

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, confirmó en El Debate que su premio, 19 millones de pesos, lo destinará a ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad.

"Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, expresó el campeón, emocionado.

Además de haber ganado dinero, Marcos se llevó una vivienda prefabricada y un año de cerveza gratis. Y una moto que obtuvo gracias a su hermana Valentina, ya que fue la menos votada por el público para abandonar la casa durante la semana en la que formó parte del reality.

LA ESTRATEGIA DE MARCOS, EL GANADOR DE GRAN HERMANO, PARA CUIDAR A SU NOVIA JULI

"La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos. Ella me apretó la mano fuerte y me sonrió", reveló Marisa, rememorando el momento en el que entendió que esa chica es la pareja del ganador de GH 2022.

"Ahí, comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más... Son hermosos los dos, estaban en familia", cerró Marisa sobre Juli, quien hizo eco del posteo de la panelista, dando a entender que está en lo cierto.