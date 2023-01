Marcos se convirtió en el nuevo líder de Gran Hermano y tendrá inmunidad en la próxima nominación

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Marcos se convirtió en el nuevo líder de la semana (y por primera vez) y no podrá ser votado por sus compañeros para quedar en placa. Además, el participante tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en pasar siete pelotitas de ping-pong a través de una especie de red para luego, posicionarlas en su respectivo lugar y así embocarlas en diferentes recipientes, Romina, Daniela, Marcos dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse más días dentro del reality de Telefe.

Sin embargo, fue el joven –uno de los que se perfila como favorito en el programa- quien se quedó con la victoria y ahora deberá pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrá darle la posibilidad de que siga en juego.

THIAGO APUNTÓ CONTRA COTI POR SU RELACIÓN CON ALEXIS DE GRAN HERMANO 2022

A poco de quedar eliminado de Gran Hermano 2022 por decisión del público, Thiago pasó por el piso de LAM, analizó su participación en el reality de Telefe y sorprendió al hablar de Coti y su relación con Alexis (más conocido como Conejo), uno de los participantes con quien más relación tenía.

“Yo me sorprendí de las últimas actitudes que tuvo Coti. Me molestó que las cosas tenían que ser como ella quería. Por el ejemplo, el Cone se iba a dormir y ella se iba a despertarlo igual. Yo le decía ‘está durmiendo’ e iba igual y lo jodía”, comenzó diciendo el joven en el ciclo de América.

“Eso me molestó porque no lo dejaba un rato tranquilo. Queríamos tomar mate y no podíamos porque estaba ella”, agregó, dejando en claro que la correntina interfería en su vínculo de amistad con el exhermanito.

“Quería hablar con Cone y tampoco se podía porque estaba ella . Pero, obvio, que está todo bien con él. Me llevo la mejor”, cerró Thiago, sincero.