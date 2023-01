Marcos se cansó de Alfa y lo frenó en seco en Gran Hermano 2022: "No me digas lo que puedo decir"

Pocas horas antes de la salida de Maxi de Gran Hermano 2022, se desató una inédita pelea entre Alfa, el favorito en las peleas dentro de la casa, contra Marcos, el más pacífico. ¡Y el joven salteño terminó poniéndole los puntos al concursante más grande del programa!

Todo comenzó cuando El Primo, como llaman a Marcos, bromeó por la enemistad de Alfa con Ariel. “No, no. Es la verdad. No me peleo con nadie. No me estoy riendo. Cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos”, lanzó, en el patio con varios participantes alrededor.

“Quisiera ver si viene un pelotudo y te trata de degenerado si te pones a jugar al baldecito con este forro adelante. Para mí no existe, no lo quiero tener ni cerca. Esta acá adentro y me lo banco porque no es mi casa. Si fuera mi casa, lo hubiera echado de una patada en el cul…”, exclamó Walter, muy molesto mientras el joven salteño solo lo escuchaba.

Marcos: "Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo siento. Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir". G-plus

PICANTÍSIMA PELEA DE ALFA Y MARCOS EN GRAN HERMANO 2022

“Si yo estoy en el barco con mis amigos, que nos hemos hecho mil quinientas bromas, y salta un solo pelotudo a decir lo que dijo este, lo tiro. Tomátela nadando, le digo. Lo tiro del barco. Literal. No sabés cómo soy yo”, arrojó.

Más sobre este tema Marcos se hartó del acoso de Camila de Gran Hermano: estas fueron las veces que le dijo "no"

Ya cansado, Marcos salió al cruce. “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta”, lanzó, mientras Alfa lo interrumpía. “Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo te llevás con Ariel voy a decir que bien, por más que se pelée con Alfa", aseguró.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: tras la eliminación de Maxi, El Mago Sin Dientes habló de su campaña a favor de Alfa

“Me cae bien y yo voy a decir lo que yo quiera decir. Soy sincero y voy a decir lo que yo quiero. Si te molesta, te molesta. Si no querés jugar, no jugues. No voy a estar mintiendo porque vos no tenés ganas de hablar de él”, concluyó. ¡Se cansó!